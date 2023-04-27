Будто в ЦУМе: как выглядит гардеробная задержанной Блиновской

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МВД России; 5-tv.ru

Кадры красноречиво описывают реальную жизнь популярного блогера.

Появились новые кадры, снятые в роскошной гардеробной блогера и миллионерши Елены Блиновской. Видео красноречиво описывает образ жизни коуча и не нуждается в комментариях.

Кажется, будто попал на распродажу в ЦУМ. Десятки дорогих часов, женских сумочек люксовых брендов, ювелирных украшений и аксессуаров.

Напомним, Блиновскую задержали на границе по подозрению в неуплате налогов почти на миллиард рублей.