Будто в ЦУМе: как выглядит гардеробная задержанной Блиновской
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Появились кадры из гардеробной миллионерши Елены Блиновской
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МВД России; 5-tv.ru
Кадры красноречиво описывают реальную жизнь популярного блогера.
Появились новые кадры, снятые в роскошной гардеробной блогера и миллионерши Елены Блиновской. Видео красноречиво описывает образ жизни коуча и не нуждается в комментариях.
Кажется, будто попал на распродажу в ЦУМ. Десятки дорогих часов, женских сумочек люксовых брендов, ювелирных украшений и аксессуаров.
Напомним, Блиновскую задержали на границе по подозрению в неуплате налогов почти на миллиард рублей.
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