Международная патриотическая акция «Диктант победы» проходит в пятый раз

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

Принять в ней участие могут все россияне, а также жители 40 стран мира.

Жители регионов России пишут «Диктант Победы». Именно так называется международная историческая акция. Ее традиционно организуют в преддверии 9 Мая. В этом году были сделаны акценты на вопросы о Сталинградской и Курской битвах, освобождении Донбасса от нацистов и прорыве блокады Ленинграда. Также среди тем диктанта — Нюрнбергский процесс. Акция проходит уже в пятый раз и пользуется огромной популярностью.

Как и в прошлые годы, «Диктант Победы» проходит во всех регионах России, а также в 40 других странах, где жители захотели присоединиться к тестированию. На организации процесса работают более 20 тысяч площадок. Главная из них располагается в Музее Победы на Поклонной горе.

«Диктант Победы и участие в этой историко-патриотической акции является настоящим гражданским поступком и одновременно достойным способом отдать дань памяти и уважения нашим отцам и дедам», — отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

В акции может принять участие любой желающий в любой точке мира. Для этого доступна онлайн-версия диктанта. Абитуриенты, которые на все вопросы ответили правильно, получат преимущество при поступлении в высшие учебные учреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 80 тысяч российских военных и юнармейцев написали «Диктант Победы».