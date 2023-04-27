При теракте в Мелитополе погиб полицейский, который ранее работал в МВД Украины

В результате взрыва у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Взрыв самодельного устройства организовали украинские спецслужбы.

В Мелитополе украинские спецслужбы устроили теракт. В 05:00 у подъезда многоквартирного жилого дома сработало самодельное взрывное устройство. Ранения получили двое полицейских, один из них скончался в больнице.

Как стало известно, погибший 42-летний Александр Мищенко сначала работал в правоохранительных органах Украины, а потом перешел в МВД России, и украинские силовики ему не раз угрожали.