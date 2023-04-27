«А курс по налогам будет?» — в сети высмеяли задержание инфоцыганки Блиновской
Подписчики Елены Блиновской высмеяли ее задержание
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Блогер известна своими авторскими курсами, которые учат людей менять сознание и быть счастливыми.
Подписчики Елены Блиновской в социальных сетях высмеяли ее задержание. Интернет-пользователи под постами скандальной блогерши начали комментировать новость об ее аресте.
«У Лерчек будет подруга по камере»;
«А курс по налогам будет?»;
«Вот и сказочке конец»;
«Я вообще делаю что хочу, хочу — плачу налоги, хочу — не плачу»;
«Скажите, будут ли курсы, как вести себя на допросе?» — злорадствовали подписчики в комментариях.
Некоторые интернет-пользователи посочувствовали блогеру и пожелали разобраться в ситуации.
Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов, в ее доме уже проходят обыски. По версии следствия, у Блиновской накопился долг в размере 918 миллионов рублей. Бизнесом знаменитость занимается несколько лет — у нее несколько онлайн-марафонов, стоимость которых варьируется от десяти до ста тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Блиновская заработала миллиарды на доверчивых россиянах.