Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Блогер известна своими авторскими курсами, которые учат людей менять сознание и быть счастливыми.

Подписчики Елены Блиновской в социальных сетях высмеяли ее задержание. Интернет-пользователи под постами скандальной блогерши начали комментировать новость об ее аресте.

«У Лерчек будет подруга по камере»;

«А курс по налогам будет?»;

«Вот и сказочке конец»;

«Я вообще делаю что хочу, хочу — плачу налоги, хочу — не плачу»;

«Скажите, будут ли курсы, как вести себя на допросе?» — злорадствовали подписчики в комментариях.

Некоторые интернет-пользователи посочувствовали блогеру и пожелали разобраться в ситуации.

Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов, в ее доме уже проходят обыски. По версии следствия, у Блиновской накопился долг в размере 918 миллионов рублей. Бизнесом знаменитость занимается несколько лет — у нее несколько онлайн-марафонов, стоимость которых варьируется от десяти до ста тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Блиновская заработала миллиарды на доверчивых россиянах.