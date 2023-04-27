«На голову посыпались камни»: у семьи Дибровых разрушился дом

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Случившееся сильно расстроило супругу телеведущего.

На семью Дмитрия Диброва обрушилась волна неприятностей. Сначала телеведущей попал в серьезную аварию, затем лишился работы, а теперь в его доме обрушился балкон. Это произошло внезапно. Частично обрушившийся дом Диброва чуть не привел к трагедии, сообщает издание dni.ru.

«Все было хорошо, пока на голову не посыпались камни», — откровено высказалась в личном блоге жена телеведущего Полина.

На участок приехал мастер, который объяснил, что конструкцию невозможно спасти, поэтому нужно срочно сломать ее, пока никто не пострадал. Сразу после этого прибыли рабочие, которые стали рушить балкон и разбирать обломки.

То, что случилось сильно расстроило Полину, ведь она тщательно следит за семейным гнездышком и частенько задабривает домового. Женщина уверена, что все случилось из-за мистического числа 13. Именно столько лет супруги проживают совместно в этом особняке.

Таким образом, экс-ведущего «Кто хочет стать миллионером» преследует черная полоса. Подписчики считают, что ритуал по окроплению дома святой водой для безопасности не сработал. Неудачи продолжают терзать не только знаменитость, но и его семью.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Диброва пожаловалась на пугающие приступы у сына.