«Все очень серьезно»: адвокат Блиновской раскрыл, что грозит «королеве инфоцыган»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Знаменитость учила подписчиков брать у вселенной все самое лучшее. Неужели пришло расплаты?

Задержанной по делу о неуплате 918 миллионов рублей Елене Блиновской может грозить реальное лишение свободы. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru заявил адвокат блогера Филипп Покровский.

«Все у Елены Блиновской очень серьезно. Ее задержали на границе с республикой Беларусь, соответственно, она пыталась выехать, пыталась скрыться из России», — раскрыл он.

Юрист подтвердил, что, как он сам ее ласково называет, «королеве всех инфоцыган» вменяют неуплату налогов на сумму 918 миллионов рублей. Параллельно со статьей 198 Уголовного кодекса РФ ей вменяют часть четвертую 174. 1 статьи УК об отмывании денег, поскольку она использовала сторонних лиц для «дробления» своих доходов, отметил он.

«Дальше следствию предстоит доказать - за процент или они действительно оказывали какие-то услуги. Сторона защиты, естественно, будет доказать обратное - что все эти люди входили в ее, так называемый, преподавательский состав. Дело поистине показательное, это не пустые слова, поскольку когда неуплата налогов заключается в миллиарде рублей за такой непродолжительный срок дело действительно общероссийские и общепоказательное для всех остальных блогеров», — прокомментировал Покровский.

Адвокат блогера предположил, что Елена прекрасно осознавала свое положение, но не уезжала из России ранее. Сейчас же, согласно законодательству, она будет доставлена в изолятор временного содержания, и следствие в течении 48 часов вынесет постановление.

«Следователь будет просить о реальном задержании Блиновской в СИЗО. Я думаю, мера пресечения будет избрана в виде ареста. Полагаю, что ни о каком домашнем аресте речь идти не может поскольку, как я уже сказал выше, Елену задержали при попытке уехать из страны», — поделился собеседник.

Защитник знаменитости подчеркнул, что на данный момент перспективы уголовного дела оценить сложно за неимением всех материалов дела — сегодня первый день развития истории, объяснил он. Однако, исходя из суммы, добавил эксперт, обвинительный приговор будет просить реального лишения свободы. Немного смягчить ситуацию может наличие у Блиновской четверых детей.

«Сторона защиты будет просить послаблений в обвинительном приговоре и, исходя из этого, довольно трудно делать прогнозы, будет ли реальное решение свободы. Но если бы берем судебную практику и данные статьи 198 и 174.1, то по данным статьям и по такому крупному размеру, количеству номиналов, лиц, на которых она могла выводить свои доходы, несомненно идет лишение свободы», — заключил Филипп Покровский.

Блогер-миллионник, создатель «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана ранним утром 27 апреля под Смоленском при попытке покинуть Россию на арендованном авто. Согласно версии СК, интернет-знаменитость в период с 2019 по 2021 год «дробила» свои доходы для их занижения и избегала уплаты налогов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какой роскоши живет проходящая по уголовному делу Блиновская.