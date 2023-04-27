Почему упавшая в Польше ракета оказалась без боеголовки?

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Björn Trotzki; 5-tv.ru

Можно ли считать данное обстоятельство случайностью или кто-то преследовал определенную цель?

Упавшая в Польше ракета оказалась без боеголовки не случайно — кто-то решил спровоцировать Россию, но обойтись без случайных жертв. Таким мнением в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru поделился военный историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По мнению эксперта, виновниками инцидента могли быть украинские летчики.

«Для того, чтобы такую провокацию организовать, которую можно было выдать за обстрел территории Польши со стороны России. Именно поэтому на ракете нет боеголовки, чтобы не было разрушений, случайных смертей, как это было с С-300 украинской (15 ноября 2022 года. — Прим. ред.)», — прокомментировал он.

С другой стороны, полагает собеседник, по этой же причине ракету без боеголовки могла запустить Польша. Так, страна, возможно, преследовала цель убить двух зайцев — придумала оправдание после конфискации средств со счетов российского посольства и заодно подставила РФ.

«Такой сценарий возможен. Вопрос провокации просматривается», — подчеркнул он.

Как известно, обломки упавшей ракеты были обнаружены утром в четверг, 27 апреля. По предварительным данным, летательный аппарат принадлежит классу «воздух-поверхность» и прилетел без боеголовки. Сначала некоторые польские СМИ утверждали, что на обшивке ракеты имеется русская надпись, однако позже сообщили, что снаряд, предположительно, принадлежал польской армии.

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