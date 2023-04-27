«Плохие новости»: перечислены самые неожиданные признаки взлома смартфона

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Если батарея «тает на глазах», это говорит о постороннем подключении. Как это выявить и не допустить?

Если телефон быстро разряжается, подвисает и в нем периодически появляются скриншоты, которые пользователь не делал. Это может быть признаками взлома устройства. Об этом рассказал эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов в беседе с Газетой.ру.

«Если смартфон постоянно тормозит, несмотря на то, что вы приняли все меры и даже отнесли его в сервис, — у меня для вас плохие новости», — заявил айтишник.

Он считает, что зависание без причины может быть из-за сторонних программных обеспечений, которые используют вычислительную мощность телефона. Например, для генерации интернет-трафика или майнинга.

Быстрая разрядка аккумулятора также может свидетельствовать о появлении шпионских или майнинговых действий. Если батарея «тает на глазах», это верный знак посторонних фоновых процессов.

Возможно появление и более сложного взломщика — кейлогера, который может получить доступ и к микрофону, и к экрану. Так, возникает галерея скриншотов, которые человек не делал, но это в том случае, если они не прячутся в скрытых системных файлах. Такой метод характерен для перехвата персональной информации человека: его паролей, данных банковских карт и так далее.

Еще один признак взлома — если в смартфоне появляются странные приложения, которые постоянно требуют доступ к файловой системе, микрофону, камере и прочим элементам устройства. Если такие подозрительные иконки будут найдены, то их следует сразу же удалить, чтобы отозвать «лишние» права доступа. Стоит отметить, что желательно проверить смартфон антивирусом. Если взлом подтвердится, то будет необходим сброс данных.

Повышенный нагрев телефона в области чипсета может случиться из-за работы программ в фоновом режиме, например, при майнинге. Особое внимание стоит обратить, если смартфон лежит в бездействии, а область чипсета нагревается.

Если с работой смартфона все хорошо, а приложения глючат или вовсе не включаются, то, по словам эксперта, это может говорить о сбое файловой системы или действии вредоносного программного обеспечения.

Айтишник предупредил, что программы-перехватчики, как правило, встраиваются в девайс, поэтому происходят сбои в стандартных функциях телефона.

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