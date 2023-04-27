Не зевать! Почему щелчки в челюсти крайне опасны?

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Проблемы с суставом могут вызвать неожиданный недуг. Какой? И как избежать серьезных последствий?

Что такого в том, что челюсть иногда хрустит и щелкает при открытии? Иногда это кажется даже забавным — широко зевнул, громко щелкнуло, окружающим смешно. Однако медики отмечают, что ничего веселого в такой ситуации нет. Если хрусты и щелчки появились, то надо экстренно бежать к стоматологу, ведь это очень тревожный знак.

О чем говорят щелчки в челюсти, какова их опасность и в чем их связь с головными болями, рассказала врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова в интервью aif.ru.

Если челюсть начинает хрустеть и щелкать, то сразу нужно обратить внимание не на зубы, а на сустав, у которого сложное строение. Когда есть ряд проблем, он как бы выскальзывает и раздается тот самый щелчок. Такой звук может сопровождаться еще и болью.

К чему может привести дисфункция?

Не принимать во внимание такие щелчки и проблемы с суставом — не лучшая идея. Ведь, если не лечить проблему, то со временем могут появиться три варианта развития проблемы из-за дисфункции сустава:

артрит — развитие воспаления и болевой синдром;

артроз — ограничения в открывании рта и изменение суставных поверхностей;

анкилоз — самое страшное, что может быть, так как полностью стирается хрящ, суставная головка и впадина начинают срастаться, что приводит к отсутствию движения, то есть человек не может разомкнуть зубы вообще.

Почему могут быть дисфункция и щелчки?

Дисфункция сустава является следствием ряда причин. Щелчки раздаются, когда рот широко открыт или при откусывании чего-либо. Это пусковые механизмы. На самом деле проблемы лежат гораздо глубже, а их развитие произошло гораздо раньше.

Первыми причинами дисфункции могут быть: формирование ортодонтической патологии, когда меняется прикус, снижается высота нижней трети лица, отсутствуют один или несколько зубов и происходит смещение зубов. В результате этого постоянно меняется контакт между зубами, положение челюсти становится неправильным.

Пока организм молод, у него есть сильные компенсаторные и резервные силы организма. Но с возрастом их запас истощается, они перестают работать.

Что делать?

Это нельзя игнорировать. Сразу же надо обращаться к врачу-стоматологу. Специалист проведет комплексное исследование, в которое входит МРТ сустава — причем выполняется томография как с открытым, так и с закрытым ртом. Здесь надо отследить, как расположены мышцы, связки, диск и меняется ли его положение при открывании рта.

Также необходимо КТ, чтобы оценить костные составляющие, структуры костей височной и нижней челюсти. Нужно проверить наличие шипов, которые могут препятствовать правильному движению, а также изменения суставных поверхностей.

Благодаря анализу зубо-челюстной системы изучается положение зубов, взаимоотношение челюстей, а также проводится кондилография — исследование, которое определяет, какие есть движения в суставе, какие из них патологические и неправильные.

Как исправляют ситуацию?

Во первых, профессиональная гигиена полости рта, санация. Следующий шаг — сплинт-терапия. С помощью специальной пластины улучшают тонус мышц, делают его более правильным. Для этого применяется миорелаксирующая капа. Также может быть использован репонирующий сплинт, когда мышцы уже расправили, им задали правильный тонус и вернули в правильное положение, чтобы диск встал на место.

На каждом этапе терапии дискомфорта будет все меньше, щелчки будут уменьшаться.

Далее нужно будет вылечить первопричину — это может быть ортодонтическое лечение. Например, установка брекетов или других систем, а также ортопедическое лечение (установка имплантов, коронок, накладок). Для этого потребуется кондилография, по результатам которой лечение будет идти максимально точно.

Какие осложнения могут быть?

Появление щелчков в челюсти может стать сигналом о проблемах в суставе. Это может привести к ряду осложнений. Так, из-за дисфункции может прогрессировать повышенная утомляемость мышц при жевании. Также человек может ощущать утреннюю скованность в них.

Более того, проблемы с суставом могут вызвать неожиданную проблему — мигрень, которая возникает по утрам и не купируется лекарствами. Это следствие того, что нижняя челюсть в неправильной позиции может привести к смещению центра тяжести, перекручиванию шейных позвонков и перегрузке кровеносных сосудов, питающих мозг.

В связи с этим человек страдает гипоксией, и именно мигрень сигнализирует о нехватке кислорода.

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