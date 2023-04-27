Больше никаких чудес: Жорин объяснил, что грозит Блиновской за неуплату 918 млн рублей

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Знаменитость уверяла, что все свое богатство она «намедитировала». Однако теперь ее подозревают в крупных махинациях.

Блогер-миллионник, создатель «Марафона желаний» или, как ее называют в сети, «инфоцыганка» Елена Блиновская стала фигурантом громкого дела о неуплате 918 миллионов рублей налога. Ранним утром 27 апреля она была задержана следствием под Смоленском во время попытки покинуть территорию России на арендованном авто.

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru объяснил, какое наказание может грозить блогеру в случае доказательства ее вины и рассказал, от чего будет зависеть дальнейшее развитие дела.

По словам эксперта, слепо заявлять о попытке бегства в случае Блиновской нельзя. Важно установить, знала ли знаменитость заранее о возбуждении уголовного дела, и когда именно он было возбуждено. Он предположил, что с другой стороны будет версия о давно запланированном «путешествии» за пределы страны.

«Здесь важно, когда было возбуждено уголовное дело, знала ли она о нем, то есть уведомляли ли ее официально, была ли ей ранее избрана мера пресечения — от этого и зависит. Если ее не уведомляли, если не избиралась мера пресечения, то нельзя с процессуальной точки зрения говорить, что она пыталась скрыться. Она пыталась выехать куда-то», — прокомментировал адвокат.

Примечательно, что накопившая почти миллиард рублей долга Блиновская регулярно выезжала за границу. Почему же правоохранительные органы допускали ее в другие страны с таким «багажом»? По словам Жорина, этот момент должны были регулировать судебные приставы, однако ими почему-то не были предприняты все необходимые меры для взыскания и наложения ограничений ранее.

Эксперт не стал прогнозировать, какой срок лишения свободы может грозить Блиновской в случае обвинительного приговора. По его словам, в развитии дела будут играть другие нюансы — недавние изменения закона.

«В эти статьи Уголовного кодекса были внесены изменения, которые немного сократили максимальный срок наказания, перевели эти преступления из тяжкого в среднюю тяжесть, чем уменьшили сроки давности привлечения к ответственности. И законодательно УК дает возможность избежать ответственности в случае добровольного погашения неуплаты, недоимки, штрафов и пени», — отметил собеседник 5-tv.ru.

В заключение звездный адвокат добавил, что возбуждение уголовного дела в отношении Блиновской было вполне ожидаемой и последовательной историей. Он напомнил, как недавно печально известная блогер Лерчек запустила цепочку, которая стала сигналом для начал проверок инфоцыган. Кроме того, уверен юрист, «тенденция продолжается», и скоро мы услышим еще не об одном блогерском деле.

«Судя по опыту других блогеров, одним делом и статьей это не ограничивается. Может, будут и какие-то другие дела возбуждены смежные, такие как незаконная банковская деятельность или легализация доходов, полученных преступным путем. Время покажет», — резюмировал он.

Согласно версии СК, блогер Елена Блиновская в период с 2019 по 2021 год «дробила» свои доходы для их занижения и избегала уплаты налогов. В отношении ранее утверждавшей о своей добропорядочности знаменитости возбуждены сразу два уголовных дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и незаконном отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео обысков коттеджа Блиновской в Истре, а также первые кадры после ее задержания.