Конец марафонам желаний: главные скандалы Елены Блиновской

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«Исполнительницу желаний» арестовали по подозрению в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Как так получилось?

Блогер и предприниматель Елена Блиновская всегда вызывала противоречивые чувства у коллег и своей аудитории. Кто-то свято верил в то, что Блиновская несла в массы, и скупал ее продукт, а кто-то скептически отзывался о ней и ее онлайн-марафонах. Так или иначе, бизнесвумен заработала круглые суммы на своих проектах, однако ее деятельность была полна скандалов и различных слухов.

Жалобы от участников марафонов

В прошлом месяце в СМИ появилась информация о жалобах на Елену Блиновскую в Генпрокуратуру РФ. Причем жаловались на нее ее же подписчики. Известно, что участники тренингов, заплатившие за них от 11 тысяч до одного миллиона рублей, не получили обещанного результата. Один из курсов Блиновской предполагал, что все «ученики» после прохождения расширят свое финансовое сознание.

Раскол в инфобизнесе

Все эти годы Блиновской в работе помогала верная подруга Лилия Орленко. Именно она отвечала за то, чтобы у участников курсов после прохождения был диплом государственного образца. Орленко и Блиновская были давними подругами, однако на свадьбе блогерши ее помощницы не было. Тому была весомая причина — Орленко перестала не только общаться с Блиновской, но и сотрудничать, назвав бизнес «не экологичным». Что имела в виду Орленко — неизвестно, однако ее уход из бизнеса Блиновской, возможно, спас ее от проверок прокуратуры.

Саму Блиновскую уже отправили под домашний арест. Ей запретили пользоваться социальными сетями и общаться с кем-либо, проходящим по делу, кроме супруга — он пока находится в статусе свидетеля.

Ранее 5-tv.ru показывал, в какой роскоши живет проходящая по уголовному делу Блиновская.