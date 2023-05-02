Человек мирового масштаба: Валерий Гергиев отмечает свое 70-летие

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Дирижер широко известен не только в России, но и за ее пределами. Звезды классического искусства поделились с 5-tv.ru воспоминаниями о работе с ним и записали трогательные пожелания.

Российский дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев 2 мая отмечает юбилей — 70-летие. Звезды классического искусства поздравили маэстро на V церемонии вручения Международной профессиональной премии BraVo.

Артистка балета Светлана Захарова поделилась подробностями совместной работы с Валерием Гергиевым. Каждое выступление с ним, по словам Захаровой, она помнит досконально: музыка, продирижированная маэстро, несет в себе мощнейший заряд энергии, который волшебным образом придает артистам сил.

«Крепкого здоровья, успехов, благополучия его семье, его детям, чтобы все были счастливы», — пожелала Светлана Захарова.

Похожего мнения придерживается и пианист Иван Бессонов. По его словам, выступления с маэстро вселяли в него неимоверную энергию на дальнейшую работу и творческую деятельность.

«Я желаю вам много сил, терпения, потому что в искусстве, наверное, это одно из самых важных качеств. И много-много новых проектов», — отметил Иван Бессонов.

Артист балета Сергей Филин подметил изумительную интуицию Валерия Гергиева, которая помогает тому в жизни. Однажды Сергею Филину посчастливилось сидеть в центральной ложе Мариинского театра в окружении супругов Родиона Щедрина и Майи Плисецкой на премьере балета «Конек-горбунок», куда их пригласил Валерий Гергиев. Сергей Филин вспоминает эмоции великой балерины от увиденного представления, которую, между прочем, было очень трудно удивить. Ее глаза, по словам артиста балета, буквально начали светиться, а сама она ожила. После премьеры Майя Плисецкая поблагодарила маэстро и назвала его «гением».

«Дорогой Валерий Гергиев, я от всего сердца поздравляю с наступающим юбилеем. Хочу, конечно же, пожелать главного: долгих ярких и невероятных творческих лет, которыми и так наполнена вся ваша жизнь. Хочу пожелать крепчайшего здоровья, огромной удачи, везения, которое очень необходимо в нашей профессии. И, конечно, хочу пожелать любви, потому что эта бесконечная любовь: любовь к музыке, любовь к талантам, любовь к этой удивительной магии, которая живет в музыке, чтобы она всегда была в вашем сердце», — красноречиво поздравил маэстро Сергей Филин.

Артист балета Сергей Полунин отметил, что Валерий Гергиев является человеком мирового масштаба.

«Ему еще больше сил, потому что они у него безграничны. Он столько всего делает. Куда ни приедешь: и в Мюнхен, и в Англию, и в Америку, он везде значится», — отметил Полунин.

Оперный певец Сергей Скороходов пожелал маэстро здоровья, долголетия.

«И как можно чаще открывать новые интересные имена, которые потом будут греметь на всю Европу и мир», — подытожил Сергей Скороходов.

Валерий Гергиев родился в многодетной осетинской семье. В возрасте 7 лет будущий дирижер пошел в музыкальную школу. Несмотря на то, что на тот момент его больше интересовала игра в футбол, Гергиев сразу начал проявлять свои музыкальные таланты. В 1972 году он поступил в Ленинградскую консерваторию в класс дирижирования. В студенческие годы Гергиев получил Гран-при за победу в международном фестивале имени Герберта фон Караяна, проходившем в Берлине. А после выиграл на Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве. С 1981 по 1985 год Гергиев руководил Государственным симфоническим оркестром Армении, а в 1988 году был назначен главным дирижером Мариинского театра. В 90-е годы он начал часто гастролировать за рубежом. С 1995 по 2008 год стал главным приглашенным дирижером Роттердамского филармонического оркестра, а с 2007 по 2015 год — главным дирижером Лондонского симфонического оркестра.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин наградил Валерия Гергиева орденом «За заслуги перед отечеством» II степени.