Астероид с Эйфелеву башню достиг максимального сближения с Землей

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Меньше расстояния между небесными телами в XXI веке еще не было.

Астероид 2006 HV5 диаметром в 300 метров приблизился к Земле на максимально близкое расстояние — 2, 4 миллиона километров (в 6,3 раза дальше Луны). Меньше дистанции между космическими телами в XXI веке еще не было. Об этом говорится в Telegram-канале Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ).

«Текущее сближение с 2006 HV5 — одно из лучших в XXI веке. В следующий раз столь же близко к нам астероид окажется лишь в апреле 2081 года», — говорится в материале.

В нем отмечается, что благодаря такому сближению калифорнийский Комплекс дальней космической связи Goldstone смог провести ряд исследований. В частности, уточнить размеры и период вращения объекта, а также изучить его форму, которая оказалась близка к сферической.

В свою очередь российские ученые из института провели исследования в оптическом диапазоне и определили астрометрию объекта. Это позволило получить более точные данные об орбите космического тела.

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