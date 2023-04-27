Вместе с Блиновской на границе были задержаны двое мужчин

Фото: ВКонтакте / elena_blinovskaya

Интернет-знаменитость, ранее уверявшая в своей добропорядочности, была задержана следователями под Смоленском при попытке сбежать из страны.

Вместе с фигурантом дела о неуплате 918 миллионов рублей налога блогером Еленой Блиновской при попытке сбежать из России были задержаны двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Блогер-миллионник, создатель «Марафона желаний» или, как прозвали ее в социальных сетях, «инфоцыганка» Елена Биновская была задержана утром 27 апреля под Смоленском при попытке покинуть территорию России в арендованном автомобиле.

По данным СК, блогер с 2019 по 2012 год «дробила» свои доходы для их занижения и не оплачивала налоги на добавленную стоимость и доходы физлиц. В ее отношении возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и незаконном отмывании денежных средств.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры обысков в загородном коттедже Блиновской в Истре. Во владении блогера находятся роскошный особняк с зеленей придомовой территорией, оборудованной детской площадкой и батутом, а также две машины — Lamborghini Urus и Range Rover. Также в гараже располагаются несколько мотоциклов.