Блиновская планировала мероприятие за границей до задержания

Елена Блиновская должна была выступить в Ташкенте в ближайшие дни

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

У блогера были серьезные планы на ближайшие дни, но они резко оборвались. Где ждали знаменитость?

Блогер Елена Блиновская должна была в ближайшие дни принять участие в семинаре в Узбекистане. Такие данные есть на сайте iticket.uz.

Известно, что мероприятие под названием «4-е Измерение» с участием знаменитости было запланировано на 28 апреля в Ташкенте в RENAISSANCE HALL на пять вечера. Билеты стоили от 7 до 60 тысяч рублей.

«Сегодня, в едином поле, подтверждая теорию квантовой запутанности, мы способны изменить к лучшему этот… мир…», — говорится в программе к семинару.

Что ж, теперь, вероятно Узбекистан так и не узнает, как изменить мир к лучшему. А Блиновской придется возвращать местным жителям деньги, потраченные за билеты.

О задержании Елены Блиновской утром 27 апреля сообщили в СК РФ. Оказалось, что она «дробила» свой бизнес, дабы занизить доходы. Ее подозревают в неуплате свыше 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц.

Ночью Блиновская хотела сбежать из России, планировала улетететь на самолете, но смогла узнать о планах правоохранителей. По итогу, знаменитость решила арендовать машину с водителем и пересечь границу с Белоруссией. Однако Блиновскую задержали уже в районе Смоленска. Блогер была в домашних тапочках и бомбере.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денежных средств в особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Блиновская пыталась скрыться из России на арендованном авто с водителем.