Мать и ребенок сорвались со скалы во время турпохода в Краснодарском крае

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

На помощь к ним вылетал спасательный вертолет.

Двух туристов, пострадавших во время похода в горы, спасли в Краснодарском крае. Так, 16-летний парень со своей мамой упали со скалы. Женщина ударилась головой и потеряла сознание, а молодой человек травмировал ногу. Он сумел связаться с сотрудниками МЧС. Те подняли в воздух вертолет, оказали первую помощь и эвакуировали пострадавших.

В МЧС отметили, что туристы находились на закрытом маршруте. И свой поход они заранее не зарегистрировали.