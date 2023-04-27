Марочко: около сотни иностранных наемников находятся у границ с РФ под Харьковом

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Большинство боевиков общаются на английском языке и имеют при себе оружие натовского образца.

Около сотни иностранных наемников прибыли в один из населенных пунктов Харьковской области, граничащих с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко.

По его словам, все иностранные боевики одеты в одинаковую форму, при себе у них оружие натовского образца М-16 и вещевые рюкзаки.

Общаются между собой наемники предпочтительно на английском языке, но есть небольшая группа людей, которая ведет диалог на польском.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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