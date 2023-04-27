Как Блиновская обманула систему: блогер намеренно занижала доходы

Источник: Блиновская на протяжении нескольких лет носила в налоговую ложные сведения

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Все доходы от «марафонов желаний» блогера поступали на абсолютно другие счета. Как она это сделала?

Оказалось, что блогер Елена Блиновская на протяжении аж двух лет отправляла в налоговую декларации с ложными сведениями. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что все доходы от ее «марафонов желаний» поступали на расчетные счета подконтрольных Блиновской 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

В свою очередь, эти компании находились на упрощенной системе налогообложения. Все ООО и ИП были зарегистрированы не в Москве. Список получился внушающий: Чечня (в основном), Мурманск, Ярославская область, Алтайский край, Тверская область, Костромская область, Санкт-Петербург, Вологодская область.

Таким образом, знаменитость сознательно занижала свои доходы, так не уплачен налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц — более 918 миллионов рублей. Кроме того, 43 миллиона рублей блогер легализовала путем перечисления денежных средств с расчетных счетов подконтрольных компаний на счета организаций, оплатив автомобиль, который впоследствии перешел в собственность ее супруга Алексея Блиновского.

Более того, оборудование для фирмы, где учредителем является ее муж и товары для фирмы сестры супруга, исполнение артистом музыкальных произведений по месту ее жительства и проведение праздничного мероприятия в августе 2021 года.

До этого стало известно, что Блиновская пыталась улететь из аэропорта, но кто-то предупредил ее о планах правоохранителей. Поэтому блогер арендовала автомобиль с водителем и направилась в сторону Белоруссии. Но ее задержали уже в районе Смоленска.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денежных средств в особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Блиновская пыталась скрыться из России на арендованном авто с водителем.