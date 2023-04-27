Фея или мошенница: как Блиновская заработала миллиарды на доверчивых россиянах

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Почему блогеру со скандальной репутацией доверяли до последнего и как она водила за нос даже самых богатых людей?

Правоохранители задержали знаменитого блогера Елену Блиновскую по подозрению в преступных манипуляциях с деньгами. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о неуплате налогов в особо крупном размере. Речь идет почти о миллиарде рублей. Как она их заработала и есть ли в этом реальные преступные замыслы?

Кто такая — Елена Блиновская?

Блиновская известна как автор «Марафона желаний» и блогер и с миллионами подписчиков в соцсетях. Женщина родилась в поселке Опарино Кировской области. Отец был водителем, а мать — бухгалтером. Когда Елена была маленькой, семья переехала в Ярославль. Там после окончания школы девушка поступила в местный вуз на экономический факультет. После выпуска поработала немного бухгалтером, потом вышла замуж за бизнесмена Алексея Блиновского.

В 2018 семья Блиновских перебралась в Москву. В столице блогер стала воплощать в жизнь знания, полученные из книг по психологии и видеороликов на тему личностного роста. И началось… странное. Сначала люди доверяли особе, а затем — начались проблемы: посыпались многочисленные жалобы.

«Марафон желаний», или Попрощайтесь с деньгами

В 2018-м Блиновская запустила «Марафон желаний». По словам бизнес-гуру, ее целью якобы было желание помочь людям стать счастливыми. На рынке российских онлайн-марафонов она стала одним из первопроходцев. С развитием соцсетей на каждый поток тренинга к Блиновской записывались десятки тысяч человек. Стоимость «просветления» варьировалась от трех до десяти тысяч рублей. Впрочем, были предусмотрены и более высокие цены для желающих получить помощь наставника или индивидуального коуча.

Помимо бесчисленных потоков на разнообразные тематики, в 2020-м вышел фильм «Марафон желаний», который послужил своеобразной рекламой деятельности Блиновской. Сама «коуч» выступила продюсером картины.

В сентябре 2022 года блогер стала ведущей шоу «Дом исполнения желаний», выходящим на ТВ-3. В 2022-м у Блиновской были запущены пять проектов: «Марафон желаний» за 4500 рублей (VIP — 200 000 рублей на первой ступени, на второй — 300 000), «Стань и получишь» за 6000 рублей, «Финансовый марафон» за 5000 рублей, «Предназначение» за 7000 рублей и «Про отношения» — 10 000 рублей.

По предварительным оценкам, оборот марафонов составлял примерно два миллиарда рублей в год, или около 27 миллионов долларов. К слову, Кирилл Диденок, блогер и основатель агентства Didenok Team, оценил общую выручку бизнеса Елены Блиновской за 2020 год в 330 миллионов рублей, а прибыль — в 200. Сколько зарабатывала сама Блиновская — остается загадкой. Правда, в интервью Ксении Собчак предпринимательница заявила, что 300 миллионов в год — это только сумма налогов с выручки.

Вечеринка на миллионы

Впервые о Блиновской серьезно заговорили осенью 2021 года. Селебрити отмечала 40-летний юбилей и собрала на Алтае весь цвет российского шоу-бизнеса. Четыре дня на мероприятии гуляли знаменитости и друзья дивы, а ведущими были Иван Ургант и Ксения Собчак. На праздник с размахом бизнес-леди не пожалела 120 миллионов рублей. При этом жалобы на ее марафоны от простых россиян, набравших кредиты, не переставали поступать.

Переезд в ОАЭ

С началом специальной военной операции (СВО) России на Украине Елена Блиновская обновила место жительства, променяв Москву на Дубаи. Бизнес-гуру стала резидентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и продолжила зарабатывать деньги на доверчивых россиянах, мечтающих достичь «гармонии со Вселенной» и «ресурсного состояния».

Инфоцыганка, как прозвали Блиновскую в социальных сетях, продолжила продавать свои марафоны, «исполняя желания» подписчиков и заодно регулярно получая средства на свою красивую жизнь. Она решила порадовать подписчиков новым обучающим курсом, запустив марафон «Дружба». Однако «проект» россиян совсем не вдохновил, а наоборот вызвал волну негатива. Коуча уличили в корыстном стремлении заработать на переживаниях людей.

Какое наказание грозит Блиновской, если ее вину докажут — пока большой вопрос. Но совершенно точно ясно, что блогеру больше не удастся обманывать людей и государство.