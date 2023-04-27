Это все гормоны: что произошло с мужем звезды «Дома-2» Надежды Ермаковой

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Долгое время Даниэль Чистов принимал медикаменты для борьбы с серьезным заболеванием. К чему это привело?

Муж звезды телешоу «Дом-2» Надежды Ермаковой Даниэль Чистов долгое время боролся с тяжелым недугом — панувеитом (заболевание сосудистой оболочки глаза. — Прим. ред.). Мужчина принимал гормоны, которые сильно сказались на его весе. Он располнел на 30 килограммов, пишет Вокруг. ТВ.

Вес начал уходить только после второго курса применения препаратов. Он мог позволить себе есть сладкие или жирные блюда, но продолжать худеть. За это время он сбросил около 10 килограммов и стал весить 95. Большую роль сыграли и физические нагрузки. Однако врачи не рекомендовали ему ходить в спортзал, поэтому супруг Ермаковой предпочел пешие прогулки и смену ежедневного рациона питания.

Даниэль с самого начала не скрывал болезнь, но поклонники не верили своему кумиру и думали, что недуг — это лишь прикрытие для алкоголизма. Сначала он не обращал внимание на такую критику, а потом заявил, что ему было неприятно читать о себе подобные высказывания. Мужчина призывал людей не вешать ярлыки, до конца не разобравшись в ситуации.

Интересно, что проблемы с весом есть и у самой Надежды Ермаковой. Все это из-за плохого здоровья. У девушки увеличена щитовидная железа и гормоны. Однако с лишними килограммами звезда давно научилась бороться. Она сидит на диетах и занимается спортом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-участнице «Дома-2» Саше Черно сделали операцию по уменьшению желудка.

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