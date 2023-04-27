Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов в особо крупном размере

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В отношении блогера возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ее задержали при попытке пересечь границу.

Блогера Елену Блиновскую задержали сотрудники Следственного комитета РФ за неуплату налогов в особо крупном размере. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Информацию о задержании подтвердили в СК РФ.

«Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, блогер «дробила» свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы. В общей сложности в период с 2019-го по 2021 год она не уплатила свыше 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям. Елену Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции. Они возникли в конце марта из-за якобы поступивших заявлений от «обманутых участниц» марафонов.