«Просто шок»: коллеги оперной певицы Бондаревской не могут поверить в ее смерть

Коллеги оперной певицы Анны Бондаревской не знали про ее тяжелую болезнь

Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Müller

Перед смертью артистка уволилась из Большого театра из-за болезни, которую скрывала от партнеров по сцене.

Внезапная смерть оперной певицы Анны Бондаревской стала настоящим потрясением для солистки Большого театра Агунды Кулаевой. Для нее это известие было неожиданным, ведь о диагнозе артистки никто не знал, пишет «360».

«Мы с ней пели вместе в „Борисе Годунове“. Она исполняла партию Марины Мнишек. Прекрасная певица, скромная девочка, думающая. Очень жаль, что все так произошло», — добавила Кулаева.

Все стало ясно после того, как коллеги из Большого театра узнали о смерти Бондаревской. Они поняли, что ей нужна была серьезная терапия.

«Это просто шок. Да, все мы смертны, но, когда уходят такие молодые, особенно сложно поверить в это. Очень тяжело», — подчеркнула солистка Агунда.

Оперная певица Бондаревская скончалась 22 апреля на 36-м году жизни. Однако о ее смерти стало известно только вчера. Она успела запомниться публике как исполнительница партий в операх «Снегурочка», «Борис Годунов», «История Кая и Герды», «Царская невеста» и многих других.

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