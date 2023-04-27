TAC: для разрешения украинского конфликта нужно дать России то, что ей нужно

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Историк Джордж Либмэн возмутился, что никто не прислушивается к желаниям России на протяжении долгих лет.

Для разрешения конфликта на Украине нужно предоставить России роль одного из пяти «мировых жандармов». Об этом рассказал историк Джордж Либмэн в статье для журнала The American Conservative (TAC).

«Ключом к ситуации является вопрос, чего хочет любое разумное российское правительство — царское, демократическое, коммунистическое или авторитарное», — говорит Либмэн.

По его словам, что желание России — получить то, что фактически обещали Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско — роль одного из пяти жандармов.

В годы Второй Мировой войны зародилась система, которая предполагала священный союз пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Собственно, при этой системе почти сто лет в Европе не было крупных войн.

Американский историк также призвал отказаться от политики санкций на весь экспорт, кроме военного. Однако, по мнению Либмэна, в США только ликуют от того, что в результате конфликта на Украине истощаются валютные резервы России.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. Президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу властей ДНР и ЛНР, которым была необходима помощь в противостоянии с киевским режимом. ВСУ регулярно обстреливали жилые кварталы самопровозглашенных республик, поэтому РФ объявила об оказании Донбассу военной поддержки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какую судьбу США предсказали Зеленскому к завершению украинского конфликта.