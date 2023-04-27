Юбилей легенды: знаменитый врач Леонид Рошаль отмечает 90-летие

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

За свою долгую карьеру, которой он посвятил практически всю жизнь, доктор спас тысячи жизней.

Леонид Рошаль отмечает юбилей. Знаменитому доктору исполнилось 90 лет. Рошалю удается то, что другим кажется невозможным. Так, за два десятилетия он сумел превратить полуразрушенный госпиталь в один из лучших научно-исследовательских институтов, где помогают детям.

Сейчас под его руководством лечат тяжелораненых ребят из новых российских регионов. А за свою долгую карьеру доктор спас тысячи жизней. Приходилось вытаскивать с того света пострадавших в военных конфликтах и при землетрясениях.

«Землетрясение на Сахалине, потом Армения, потом Япония, потом Турция, Афганистан три раза. Эта бригада, наша единственная в мире, она работала и работала очень здорово. И сейчас, когда надо куда-то лететь, не было ни разу, чтобы кто-то сказал: «Нет, я не полечу», — рассказал врач.

Несмотря на то, что Леонид Рошаль буквально живет работой, доктор находит время и для творчества. Он выпустил сборник поэзии и философских заметок.