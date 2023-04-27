Владельцев электросамокатов в РФ могут обязать регистрировать транспорт

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Новая мера также может коснуться и других средств передвижения. Каких? И каким образом будет проходить постановка на учет?

На электросамокаты, моноколеса и прочие средства индивидуальной мобильности придется вешать госномера. А владельцы будут нести ответственность за нарушение правил дорожного движения.

Как выяснили «Известия», после покупки будет даваться 10 дней на то, чтобы зарегистрировать транспорт. Сделать это можно онлайн через портал «Госуслуги». Ехать в ГИБДД, как владельцам автомобилей, не придется. После этого транспортному средству выдадут номер, который необходимо закрепить на корпусе. Без регистрационного знака ездить по дорогам и даже по пешеходным зонам будет запрещено.

Все это делается для того, чтобы в случае аварии или нарушения правил движения виновный понес заслуженное наказание.