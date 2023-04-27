В Тольятти полиции пришлось дважды за ночь пускаться в погоню за лихачом
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
В первый раз автомобиль нарушителя удалось блокировать, но при проверке документов водитель протаранил патрульную машину и уехал.
В Тольятти пьяный лихач устроил ночные гонки с полицейскими. Сотрудники ГИБДД хотели остановить машину, которая хаотично двигалась по дороге, но их требования водитель игнорировал.
Автомобиль удалось блокировать. Но при проверке документов мужчина включил заднюю скорость и нажал на газ. В итоге он протаранил патрульную машину и снова пустился наутек.
Спустя какое-то время лихача снова задержали. Теперь ему грозит штраф и лишение прав сроком до двух лет.