В Тольятти полиции пришлось дважды за ночь пускаться в погоню за лихачом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

В первый раз автомобиль нарушителя удалось блокировать, но при проверке документов водитель протаранил патрульную машину и уехал.

В Тольятти пьяный лихач устроил ночные гонки с полицейскими. Сотрудники ГИБДД хотели остановить машину, которая хаотично двигалась по дороге, но их требования водитель игнорировал.

Автомобиль удалось блокировать. Но при проверке документов мужчина включил заднюю скорость и нажал на газ. В итоге он протаранил патрульную машину и снова пустился наутек.

Спустя какое-то время лихача снова задержали. Теперь ему грозит штраф и лишение прав сроком до двух лет.