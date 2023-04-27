На низком старте: почему АЭС «Аккую» так важна для Турции

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Первую в стране атомную электростанцию строит госкорпорация «Росатом». Почему жители республики с нетерпением ждут ее запуск?

В Турции ждут запуска первой в стране атомной электростанции. Речь идет об объекте «Аккую», который с нуля в республике строит госкорпорация «Росатом».

Сегодня на первый энергоблок доставят ядерное топливо, после чего станция официально обретет атомный статус. О том, какие изменения принесет новый энергетический объект в жизнь республики, расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов. Смотрите подробности в репортаже.

Владелец банановой плантации Один Оздемир говорит, что атомная станция под боком — это бесперебойное электричество по стабильной цене. Для теплиц с системой автоматического полива — это суперважно. Бананов хватит на всех.

Всего «Аккую» обеспечит электричеством 15 миллионов человек. Для сравнения — это мегаполис уровня Стамбула. Выгода — колоссальная. Уже подсчитано: если бы станцию построили на десять лет раньше, Турция могла бы сэкономить 14 миллиардов долларов.

В проект вовлечено около 100 турецких компаний. На глазах вырастают целые города. Такого бума здесь не было никогда. Сейчас на «Аккую» — 30 тысяч рабочих и специалистов по атомной энергетике. Для них делают дороги, строят дома, кафе, отели.