Байден случайно показал всем шпаргалку с заранее написанными вопросами журналистов

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Поездка президента США в Южную Корею надолго запомнится казусами. Помимо бумажки с заметками, глава Белого дома умудрился забыть свой возраст.

Сеул заручился обещанием Вашингтона задействовать «всю силу, включая атомное оружие» в случае ядерного нападения со стороны КНДР. Об этом президент Южной Кореи сообщил после встречи с главой Белого дома.

Правда, нельзя исключить, что Джо Байден вскоре забудет о своем обещании. Встретившись с корейским коллегой, хозяин Белого дома забыл сколько ему лет.

На этой же пресс-конференции Джо Байден еще и случайно показал публике шпаргалку. На бумажке были записаны вопросы и имена журналистов. Причем некоторые по слогам — для верности.