Посол Антонов рассказал, в каких условиях россияне содержатся в тюрьмах США

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Американские власти ведут целенаправленную политику охоты за гражданами РФ по всему миру, заявил дипломат.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов навестил наших соотечественников, которые по надуманным обвинениям сидят в американской тюрьме.

По итогам визита дипломат отметил, что США проводят целенаправленную политику охоты за россиянами по всему миру. А в американских тюрьмах содержится больше 100 граждан нашей страны.

«Они не скрывали, что тот факт, что они являются русскими, является отягощающим фактором. Они сидят в разных блоках. Разные условия. Особенно для (Анатолия. — Прим. ред.) Легкодымова, который сидит в блоке, где убийцы и наркоманы. Он опасается за свою жизнь», — рассказал Анатолий Антонов.

Дипломат добавил, что некоторых заключенных американские правоохранители буквально вынуждают взять на себя вину, предлагая за это уменьшить срок тюремного заключения.