«Смотрите себе в трусы»: «Электроник» Торсуев возмутился вопросу о крупном долге

Актер Владимир Торсуев отказался отвечать на вопрос о долге почти в 400 тысяч рублей

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Актер буквально послал всех, кто пытается лезть в его кошелек.

Исполнитель главной роли в фильме «Приключения Электроника» Владимир Торсуев вышел из себя, услышав вопрос о долге по двум кредитам. Судя по базе данных исполнительных производств ФССП, актер должен выплатить 359 тысяч рублей.

«Этот вопрос я считаю хамским! Кого это волнует вообще? Пусть те, кто об этом говорит и пишет, считают свои деньги! Пускай, пардон, смотрят себе в трусы!» — заявил актер KP.RU.

Вместе с тем поговаривают, что часть средств пошла на оборудование для музыкальной группы. Ее Торсуев с братом-близнецом основал 12 лет назад. К сожалению, гонорары за выступления не столь высоки, как хотелось бы.

При этом ролями в кино их тоже никто не забрасывает. В ближайшее время Торсуевых ожидает лишь выступление в спектакле в Новосибирске. А еще они недавно снялись в фильме «Брат-3». Картина должна выйти осенью, но точных сроков нет. Сколько они получили за съемки, точно неизвестно.

При этом живут знаменитые близнецы не в хоромах. Квадратные метры они делят с 94-летней мамой и женой Владимира. Квартира им досталась от папы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как балерина Анастасия Волочкова объяснила долг в размере чуть более 360 тысяч рублей.