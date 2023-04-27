Семь раз отмерь, один раз отрежь! Китайский совет дня на четверг, 27 апреля

Фото: 5-tv.ru

После минувшей бури сегодня энергии дня почти замрут. Полагаться придется исключительно на собственные силы.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 27 апреля?

В четверг будет сложно сдвигать что-то с места. Энергии дня приблизятся к нулевой отметке, почти замрут. И поэтому все, за что вы возьметесь в этот четверг, придется делать, полагаясь исключительно на собственные силы.

Совет дня: если есть возможность, проведите день в расслабленном состоянии. Если же возможности брать паузу нет, тогда заручитесь чьей-нибудь поддержкой. Вместе справиться со штилем четверга будет легче, чем в одиночку.

Предостережение дня: в четверг противопоказаны хирургические операции и начало лечения. Толку от него будет мало. Если операция плановая — попросите ее перенести на благоприятную дату.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.