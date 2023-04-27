Медвежья услуга: краснодарец «спас» застрявшего кота с помощью бензопилы

Фото, видео: www.globallookpress.com / PICANI/S. Klewitz-Seemann; 5-tv.ru

Крайне странный способ помощи животному вызвал бурные обсуждения в соцсетях.

Весьма странный способ спасения кота в Краснодаре вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Люди решили помочь спуститься на землю сидевшему высоко на дереве животному.

Сначала кота пытались сбить, кидая в него палки, а потом в ход пошла бензопила. Так называемый спасатель, похоже, и сам не верил в успех своего дела. Перед тем как пилить ветку, даже перекрестил кота.

Пользователи интернета раскритиковали такой способ спасения. Одни говорят, что так можно вообще остаться без деревьев. Другие в шутку отмечают, что еще так можно и дровами запастись на зиму.