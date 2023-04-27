Переход активов Uniper и Fortum России объяснили ответом за «Роснефть» и «Газпром»

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Инвесторы положительно встретили новости о переходе активов немецкой и финской компаний под временное управление Росимущества.

Посягательства на российскую собственность за рубежом и российский бизнес привели к появлению президентского указа об ответных мерах. Владимир Путин накануне подписал документ о переходе активов немецкой компании Uniper и финской Fortum во временное управление Росимущества.

В Fortum уже сменили гендиректора. Инвесторы восприняли эти новости положительно, акции дочерних энергетических предприятий взлетели вверх.

Москва таким образом создает своего рода компенсационный фонд. Ведь с началом спецоперации недружественные западные страны стали национализировать российские активы, в том числе «Роснефти» и «Газпрома».

Немцы еще и обратились в суд из-за недопоставок газа.