К нападению на российский центр на Кипре могут быть причастны украинские радикалы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pablo Rojas Madariaga; 5-tv.ru

В здание бросили несколько коктейлей Молотова из-за забора. Последние несколько дней рядом с ним стоял подозрительный минивэн.

Украинские радикалы расширяют свою географию. Иначе чем еще можно объяснить нападение на российский Центр культуры и науки на Кипре.

Кто-то бросил несколько коктейлей Молотова из-за забора — в итоге загорелась обшивка здания. Всех пришлось эвакуировать.

Уже известно, что последние несколько дней рядом с культурным центром стоял подозрительный белый минивэн. Из него могли следить за персоналом.

Учитывая, что в здании Россотрудничества в основном проходят концерты, а также работает библиотека, можно предположить, что дело именно в национальной принадлежности.