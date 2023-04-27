Рукой в штаны: журналистка Жигалова проверила ягодицы Киркорова на натуральность

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Эпатажный поп-король настолько уверен в своей правде, что позволил постороннему человеку залезть руками под одежду и ощупать интимную часть тела.

Журналистка Алена Жигалова решила проверить натуральность попы поп-короля Филиппа Киркорова. В последнее время его стали обвинять в том, что он скрыл от публики операцию по увеличению ягодиц, либо же начал вставлять в штаны поролон. Журналистка решила поставить точку в этом вопросе и залезла руками артисту под одежду…

«Все писали, что у Филиппа Киркорова поролон вставлен. Я лично залезла ручкой, и это кожа. Все, я проверила! У Филиппа подтянутая, классная, накаченная попка», — заявила Жигалова в своем YouTube-шоу «Алена, блин!».

Артист же еще раз отметил, что он никого не обманул, говоря об отсутствии пластики или вставке поролона. В 55 лет, по его словам, упругую попу он имеет благодаря приседаниям — 200 раз утром и столько же вечером. Делал он это на протяжении полугода.

Кстати говоря, не только попа у Киркорова преобразилась. Но и другие части тела. Однако он открыто признал, что прибегал к пластической хирургии. Увлекся ей он в начале 2023 года. В результате сделал абдоминопластику и липосакцию с прорисовкой силуэтов, а также липофилинг. За все операции Киркоров отдал около двух миллионов рублей. Стилисты артиста теперь страдают, ведь всю одежду пришлось заменять и ушивать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Филипп Киркоров ударил журналиста по интимному месту.