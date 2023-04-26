Умерла оперная певица Анна Бондаревская
Умерла экс-оперная певица Большого театра Анна Бондаревская
Фото: Telegram / bolshoi_theatre
Причина смерти экс-солистки оперной труппы Большого театра не называется.
22 апреля на 36-м году жизни умерла экс-солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская. Об этом сообщил Большой театр в своем Telegram-канале.
Руководство и коллектив учреждения выразили искренние соболезнования родным и близким Анны. Причина смерти певицы не называется.
Бондаревская родилась в Москве. В 2010 году Анна закончила Плехановский университет и после него поступила в Колледж музыкально-театрального искусства № 61 имени Вишневского.
С 2016 по 2021 года Бондаревская служила в Большом театре солисткой оперной труппы. Она исполняла партии в операх «Снегурочка», «Борис Годунов», «История Кая и Герды», «Царская невеста» и еще в множестве постановок.
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