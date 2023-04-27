Финансовая грамотность: какие правила нужно соблюдать для привлечения денег
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Забыть о финансовых проблемах и стать богаче — под силу каждому. Нужно лишь выполнять несколько условий.
Министерство финансов и Центробанк РФ направили в правительство законопроект о программе долгосрочных сбережений. Предполагается, что документ предоставит россиянам больше возможностей для накопления денег и получения дополнительного дохода. На этом фоне URA.RU решило напомнить о ключевых составляющих финансовой грамотности.
Почему важно быть финансово грамотным
Чтобы не сталкиваться с финансовыми проблемами, нужно уметь правильно распоряжаться деньгами. В частности, избегать ненужных трат, ежемесячно откладывать и не брать лишних займов. Набор способствующих этому знаний и навыков как раз и называют финансовой грамотностью.
«Финансовая грамотность — это важнейший навык, которым должен обладать каждый для достижения финансовой стабильности и роста. Чтобы экономить, накапливать и увеличивать доход, люди должны научиться составлять бюджет, экономить, разумно инвестировать и избегать долгов», — рассказала кандидат экономических наук Лилия Алеева.
Основные принципы финансовой грамотности
Американские аналитики из компании Ramsey Solutions выделили три главных правила, которые соблюдают финансово грамотные люди.
- Нужно вести ежемесячный бюджет. Речь идет о фиксировании своих доходов и расходов, а также об умении анализировать эти данные.
- Нужно создавать «подушку безопасности». Это накопления, которые помогут пережить сложный период. Например, при внезапной потере работы.
- Нужно делать инвестиции — речь идет не только об игре на фондовом рынке, но и о вкладывании денег в свое образование, страховке и пенсионных отчислениях.
Как вести бюджет
Все проще, чем многие думают. Для начала нужно завести тетрадь, таблицу в Excel или специализированное приложение. Что бы вы не выбрали, дальше нужно разделить свои траты на две категории. Фиксированные расходы — это плата за аренду, ипотеку, кредиты и коммунальные услуги. И переменные — это еда, транспорт, одежда, развлечения и все остальное.
Далее каждые три месяца нужно сопоставлять сумму затрат и полученный доход. Если расходы больше — их придется урезать. Стремиться нужно к формуле 50-30-20. 50% бюджета должно уходить на фиксированные расходы, 30% — на переменные и 20% нужно откладывать.
Куда инвестировать
Цель инвестиций — увеличение дохода. При этом многие забывают, что он еще бывает пассивным. Хотя о нем стоит подумать в первую очередь. Например, открыв сберегательный счет и настроив его автоматическое пополнение с каждой зарплаты. Со временем это позволит обзавестись внушительной суммой. Второй распространенный источник пассивного дохода — сдача в аренду неиспользуемого имущества.
Также можно заняться инвестициями на фондовом рынке. Только для этого нужно найти надежного брокера. Прибыль на бирже можно получить с помощью продажи ценных бумаг, купонных выплат по облигациям и дивидендам.
Осторожнее с кредитами
Эксперты советуют брать деньги в долг у банков только при покупке недвижимости, вложении средств в бизнес или для инвестиций в себя. Если вы задумываетесь о том, чтобы приобрести кредитную карту, то сравните условия всех банков и выберите тот, который вам больше подходит. Чем выше ваш кредитный рейтинг, тем более выгодные предложения вы получите.
Ранее 5-tv.ru писал, о том продолжат ли россияне инвестировать в доллар и евро.