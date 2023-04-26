Добро пожаловать на ваши похороны: Барецкий заявил о покупке замка Пугачевой и раскрыл детали «сделки»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev; Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Скандальный шоумен утверждает, что именно он стал обладателем особняка. Так ли это на самом деле и что будет на месте строения в ближайшее время?

Знаменитый петербургский шоумен Стас Барецкий сделал откровенное признание: это он вместе с партнерами по бизнесу приобрел замок сбежавших из РФ певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина*. Уникальное строение располагается в деревне Грязь Московской области. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru предприниматель раскрыл подробности якобы состоявшейся сделки и рассказал о будущем особняка.

На каких условиях?

Барецкий в интервью несколько раз подтвердил, что именно он — новый хозяин строения в Грязи. Представить веские доказательства — свидетельство о собственности, например, — пока, правда, не смог. Но заверил: оформление недвижимости идет полным ходом. Между тем, в разговоре выяснилось, что не один Станислав является собственником особняка. Предприниматель уточнил, что с деньгами ему помогли коллеги по бизнесу.

«Сейчас бегаю, документы собираю. Вчера получил свидетельство о собственности и сейчас тоже бегаю с бумажками. Все — правда. Я не купил из своего кармана, мы купили с коллегами Союза профессиональных ритуальных агентов, потому что мы давно хотели замок, хотели сделать общий большой похоронный центр и, соответственно, выбрали замок Аллы Борисовны. Мы там сделаем музей, морг, крематорий, все дела», — смело утверждал Барецкий.

Кроме того, шоумен заявил, что якобы неоднократно обсуждал детали крупной сделки с Галкиным и Пугачевой. Со слов Барецкого, у сбежавших из России знаменитостей было якобы только одно условие.

«Когда последний раз общались, Галкин сказал: „Похороните нас вместе с Аллой Борисовной на территории этого замка“. Я сказал — без проблем. Так, все с улыбочкой прошло», — подчеркнул Станислав.

Барецкий в разговоре также добавил, что на все про все потратил 450 миллионов рублей. Конечно, веских доказательств тому также не нашлось — остается лишь верить на слово шоумену. Он заверил, что вместе с товарищами будет делать из особняка крематорий и морг, куда смогут по началу обращаться только богатые и знаменитые люди. Мотивация проста: Станислав надеется таким образом побыстрее «отбить» деньги, которые якобы были потрачены на покупку.

«У нас будут там золотые гробы, золотая мишура, атрибутика вся эта похоронная. У нас будет сделано все элитно, все красиво. Мы бы рады для всех, но мы просто не вытянем пока эту ситуацию для всех. Для всех будет со временем постепенно. У меня родилась такая идея еще два года назад. Мы летали в Израиль, мы летали в Прибалтику. Мы в Москве встречались с Аллой Борисовной. Ее смущало, что там будет крематорий, но потом убедилась, что особо желающих на этот замок нет», — объяснился Барецкий.

Несмотря на то, что заявления шоумена выглядят откровенно провокационно и вызывают большие вопросы, Станислав продолжал бравировать: как только оскорблявшая Россию Пугачева вывезет свои последние вещи — так в замок тут же заедут профессионалы, чтобы начать заниматься переоборудованием.

«Она хочет вообще все вывезти! Даже плитку! Там говорят, что плитка историческая!» — не унимался скандальный бизнесмен.

Амбиций у Барецкого, как выяснилось, немало. Кроме морга и крематория он мечтает соорудить на месте дома Пугачевой открытый музей, куда «первое время можно будет ходить вообще бесплатно».

Фантазии шоумена Станислава Барецкого и его бизнес-планам можно только позавидовать. Остается лишь дождаться официальных документов и подтверждения состоявшейся сделки.

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* — признан физлицом-иноагентом в РФ.