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Решение Москвы стало ответом на действия Осло.

Россия объявила персонами нон грата десять норвежских дипломатов. Об этом сообщил МИД РФ.

Решение стало ответом на действия властей Норвегии, которые выслали из страны 15 сотрудников российской дипмиссии и аппарата военного атташе.

Сегодня на Смоленскую площадь в Москве вызвали норвежского посла, которому заявили решительный протест. Как подчеркнули в МИД РФ, действия официального Осло еще больше усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, которые и без того находятся на критически низком уровне.