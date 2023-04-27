«Сбылась мечта»: российские военные зажимают ВСУ в тиски под Спорным

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

На стратегически важном северском направлении ведутся интенсивные бои. Почему находящиеся здесь населенные пункты важны для обеих сторон?

В эти минуты интенсивные бои идут у поселка Спорное. Это стратегически важное северское направление, которое открывает путь для освобождения от националистов Славянска и Краматорска.

Выбивать боевиков там приходится с расстояния буквально в несколько метров. И все это — в условиях проливных дождей.

С невероятным риском для жизни российские военные идут в бой, а с ними и съемочная группа военкора «Известий» Дениса Кулаги. Смотрите его репортаж прямо сейчас.

К артиллеристам батальона «Призрак» выходим через настоящие грязевые торосы. Донбасс накрывает ненастная погода. Вот такие солнечные просветы — сейчас большая редкость. Работать в таких условиях намного комфортнее.

Интенсивность работы на северском направлении можно проиллюстрировать, например, за счет этой гаубицы. Здесь запрос на огневую работу ведется примерно каждый час. Расход за час — не менее десяти снарядов.

Крупнокалиберные снаряды наших гаубиц поражают участки лесополосы вокруг поселка Спорное. Тут каждый квадратный метр изрезан окопами противника.

Под плотным огнем артиллерии комфортно себя чувствует наша разведка. Операторы дрона облетают всю зону ответственности. Грязь и глубокая колея вынуждают ВСУ бросать технику — фронт замер. Основное слово за артиллерией — причем не только ствольной, но и реактивной.

К работе с левого фланга подключаются бойцы второго батальона, зажимая в тиски украинских военных под Спорным и выравнивая линию фронта в направлении города Северска. Здесь и выжженные схроны боекомплекта ВСУ, и брошенные гранаты.

Практически ни одного сохранившегося дерева, любое передвижение противник может заметить с помощью дронов. Но это не останавливает работу наших бойцов. Некоторые окопы, без преувеличения, утопают в воде — но здесь на это, кажется, никто не обращает внимание. Здесь уже второй месяц ждут широко анонсированного контрнаступления от Киева.

«Говорят, что для контрнаступления противник выбрал наше направление. Сбылась наша мечта — наконец-то, в обороне показать им класс. В наступлении немного устали показывать класс, можно теперь и в обороне показать», — рассказал российский военнослужащий.

Для наших войск этот выступ — путь на Северск, где можно организовать плацдарм для наступления на Славянск и Краматорск. Для ВСУ успех здесь важен не меньше. Если удастся прорвать оборону — смогут выйти в Лисичанск и снова занять господствующие высоты. Но как мы можем наблюдать, наши бойцы к развитию подобного сценария хорошо подготовились.