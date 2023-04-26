На пепелище: жители Сосьвы со слезами на глазах рассказали о пожаре в Сосьве

Число погибших при пожаре в Сосьве увеличилось до двух человек

Фото, видео: 5-tv.ru

Огонь уничтожил около 150 домов в поселке в Свердловской области, погибли два человека.

Ситуацию с пожарами в Свердловской области сегодня обсудил с главой региона президент России. Владимир Путин поручил губернатору оказать помощь людям, оставшимся без крыши над головой.

О сделанном Куйвашев должен доложить через неделю, 2 мая, на заседании правительства. В результате пожаров потеряли кров около 700 человек. Самая сложная обстановка сложилась в поселке Сосьва. Там пожар уничтожил около 150 домов. Два человека погибли.

Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков сейчас работает в зоне бедствия. Местные жители со слезами на глазах рассказали ему о произошедшем. Смотрите все подробности в репортаже.