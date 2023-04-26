Лучшие во всем: обществу «Знание» доверяют 84% россиян

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Проекту удалось добиться популярности не только у молодых людей, но и у лекторов. Все они обращаются к площадке за самой новой и достоверной информацией.

Российское общество «Знание» совместно со Всероссийским центром изучения общественного мнения провели исследование, результаты которого показали, что организации доверяют 84% россиян в возрастной группе от 14 лет и старше. Среди учащихся школ и ВУЗов рейтинги показали проценты еще выше — 87% и 89%.

Гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль сообщил, что все больше представителей молодого поколения используют платформу для поиска достоверной информации. По его словам, доверие со стороны ребят заставляет проект повышать уровень ответственности и задает темп развития, побуждает к экспериментальным форматам.

«Российскому обществу „Знание“ удалось стать востребованной просветительской площадкой, которой доверяют и лекторы, и молодые люди», — прокомментировал Древаль.

Кроме того, по данным ВЦИОМ, растет узнаваемость просветительского марафона Общества «Знание». После двух успешно состоявшихся в конце 2021 марафонов более 30% опрошенных россиян отмечали, что слышали о программе. За 1,5 года проценты выросли до 45.

Рост показателей доказывает потребность граждан в достоверных знаниях. В мероприятиях Общества за время его существования приняли участие более 50 миллионов человек, в том числе из новых субъектов России. Внимание к проекту привлекают уникальные спикеры мировой величины. За два года около 630 лекторов раскрыли свои секреты и поделились знаниями со слушателями.

Во всех пяти студиях Просветительского марафона «Знания» с 26 по 26 апреля пройдут выступления лектор. Зрители смогут присоединяться к мероприятию в онлайн-формате и прослушать выступления дистанционно в прямом эфире на сайте проекта, в официальной группе «Знания» во ВКонтакте, а также в виртуальном пространстве «КоМета» от Сбера.