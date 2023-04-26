Еще неделя? Стало известно, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

Пригожин сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться после 2 мая

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

Что происходит с обещанным наступлением украинской армии?

Украинские боевики могут пойти в контрнаступление после 2 мая. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) откладывают этот момент из-за дождя.

«Сегодня идут дожди, 2 мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо на то, чтобы ветер высушил почву», — заявил Пригожин в беседе с журналистами.

Известно, что для контрнаступления Украина готовит 12 специальных бригад, девять из которых обучают и снабжают США и союзники по НАТО. При этом в Америке считают, что контрнаступление вряд ли приведет ВСУ к какому-либо результату.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. Президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу властей ДНР и ЛНР, которым была необходима помощь в противостоянии с киевским режимом. ВСУ регулярно обстреливали жилые кварталы самопровозглашенных республик, поэтому РФ объявила об оказании Донбассу военной поддержки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему готовящееся контрнаступление может стать главным провалом ВСУ.