Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

По предварительным данным, пилоты успели катапультироваться.

МиГ-31 разбился в районе Мончегорска Мурманской области. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

По предварительным данным, пилоты успели катапультироваться. Как сообщил источник 5-tv.ru, они повисли на ветках деревьев. В настоящее время к месту ЧП направляются спасатели.

На представленных кадрах отчетливо видно, как сильно горит военный самолет, а пилоты пытаются увести его подальше от жилых местностей. Предположительно, МиГ-31 упал в озеро.