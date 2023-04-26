Политолог оценил будущее Турции, если Эрдоган проиграет выборы

Политолог предрек проблемы в отношениях РФ и Турции при поражении Эрдогана

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Сейчас внутриполитическая в стране складывается не в пользу политика. Есть ли у него шансы снова завоевать доверие общества?

К власти в Турции может прийти более расположенный к сотрудничеству Западом, чем с Россией — этот сценарий вероятен, если действующий президент страны Реджеп Эрдоган проиграет на предстоящих выборах. Таким мнением с изданием Lenta.ru поделился политолог Дмитрий Леви.

По мнению эксперта, Эрдоган на международной арене ведет себя очень предсказуемо. Действуя в интересах страны, глава государства предпочитает лавировать между Западом и Россией, и всех это устраивает. Но новому лидеру, скорее, придется делать выбор, полагает эксперт.

Он также подчеркнул, что внутриполитическая ситуация сегодня складывается не в пользу Эрдогана. Ее усугубили, в частности, последние события в стране — землетрясение, инфляция, коррупция.

«Кроме того, имеет место и раздражение по отношению к человеку, который слишком долго у власти. Это идеологически раздражает молодежь», — считает Леви.

Чтобы снова завоевать доверие общества, политику придется основательно обновить команду, в ином случае глава государства продолжит сдавать позиции.

Между тем эксперт уверен, что победа на выборах все же будет за Эрдоганом — ресурсов для этого у него все еще достаточно.

«Если Эрдоган будет игнорировать молодежь, стремление к переменам, изменения могут произойти совершенно неожиданно. А это уже будет плохо для России, потому что любое новое лицо захочет и обновления курса», — не сомневается Леви.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Реджеп Эрдоган отменил публичные выступления после сообщений о болезни.