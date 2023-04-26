Ушел из жизни звезда фильма «Вечный зов» Владимир Борисов

Фото: ВКонтакте / Самарский академический театр драмы им. Горького

Церемония прощания с артистом состоится в пятницу, 28 апреля. Что с ним произошло?

На 76 году ушел из жизни звезда советского фильма «Вечный зов» Владимир Борисов. Об этом сообщил Самарский академический театр драмы им. Горького, где служил артист.

Там уточнили, что гражданская панихида по нему состоится в пятницу, 28 апреля, а похоронят его на Городском кладбище. Однако, что стало причиной смерти знаменитости, в театре не пояснили.

Владимир Борисов стал известен широкому зрителю после съемок в картине «Вечный зов», сыграв в ней Семена Савельева. После были десятки других ролей — в частности в картинах «Емелян Пугачев», «На исходе лета», «На таежных ветрах» и многие других.

Но, несмотря на участие в известных кинопроектах, основную профессиональную жизнь он посвятил Самарскому академическому театру драмы имени Горького. В это культурное учреждение актер пришел служить сразу по окончании Театрального училища имени Щепкина, здесь и стал местной легендой.

«Владимир Владимирович принадлежал к той категории артистов, на которых зритель специально шел в театр. Актер пользовался огромным уважением и любовью у коллег», — подчеркнули в театре.

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