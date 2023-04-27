Смертельно красиво: могут ли многочисленные операции привести к внезапной смерти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alena Kalita; Личный архив Тиграна Алексаняна; Ruptly; 5-tv.ru

Из-за чего пациенты умирают во время пластических операций?

Пластический хирург Тигран Алексанян назвал возможные причины смерти при частых операциях. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru эксперт объяснил, что любая операция, в том числе пластическая хирургия, повышает риск возникновения тромбов.

Однако о точной причине смерти помогут сказать генетические особенности пациента и его образ жизни. Однозначно ответить на то, что человек умер именно из-за большого количества операций, нельзя.

«Элементарно инфаркт, инсульт, что угодно может быть даже в 20-летнем возрасте. Могут быть генетические отклонения какие-то, свертываемость крови. Или когда человек злоупотребляет биодобавками, наркотиками, это может привести к негативным последствиям», — объяснил Алексанян.

Он привел в пример известную певицу Шер и блогершу Ким Кардашьян. Обе знаменитости перенесли множество пластических операций, но это никак не сказалось на их здоровье. Поэтому, уверяет эксперт, к этому вопросы нужно подходить объективно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что канадский актер умер после 12 операций, которые делал ради сходства с солистом BTS.