«Стал Гитлером»: юморист Морозов рассказал об обмане Зеленского
Юморист Александр Морозов удивился превращению Зеленского в Гитлера
Фото: www.globallookpress.com / Pool/Ukrainian Presidentia
Шоумен ожидал от своего бывшего коллеги совершенно других действий после прихода к власти.
Юморист Александр Морозов, известный по проектам «Кривое зеркало» и «Петросян-шоу», рассказал об обмане Владимира Зеленского. В интервью на шоу «Так сказать» артист признался, что бывший коллега и нынешний президент Украины не оправдал его ожиданий. Более того, Зеленский разрушил все мечты юмориста, чего он совершенно не ожидал.
«Как я ждал победы Зеленского. Но он меня обманул, разрушил все мечты», — поделился мыслями Морозов.
От прихода Зеленского к власти юморист ожидал только лучшего, а в частности - гастролей по Украине. Однако бывший коллега, по его словам, превратился в Адольфа Гитлера, и никакого мира с дружбой и жвачкой не произошло.
«Я не думал, что юморист, причем хороший юморист, может стать Гитлером. А он стал», — заявил Морозов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров рассказал о последней встрече с Зеленским.