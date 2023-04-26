Бывший муж Гагариной подогрел слухи о тайной женитьбе

Фото: Instagram* / isxakov

Кто стал новой избранницей известного фотографа?

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков женился. По крайней мере, такой вывод сделали подписчики, увидев в его профиле фотографию со свадебной фотосессии.

«Дмитрий Ильич сегодня женился», — подписал Исхаков публикацию.

На фотографиях, сделанных на ВДНХ, он обнимает загадочную брюнетку в свадебном платье. Она держит букет цветов и лучезарно улыбается в камеру.

Однако стоило интернет-пользователям начать поздравлять Исхакова, как он признался — предыдущая публикация была всего лишь шуткой. На самом деле фотографии сделана для одного из проектов, над которым работает фотограф. Сердце Исхакова, видимо, по-прежнему свободно, хотя с момента развода прошло почти два года.

Дмитрий Исхаков был избранником Полины Гагариной с 2012 года. В 2014-м они поженились, в 2017-м стали родителями. Однако идиллия закончилась летом 2021 года — Исхаков сообщил, что больше не живет с Гагариной, но остался с ней в прекрасных дружеских отношениях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гагарина пожаловалась на нехватку времени для дочери от Исхакова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.