Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Проект позволяет ознакомиться с историей древнего края, который всегда был русским.

Впечатляющий проект под названием «Русский Азов» открылся на ВДНХ. Посетители смогут побродить по берегу цифрового Азовского моря с настоящей галькой под ногами. А также в деталях рассмотреть старинные артефакты — в голографическом исполнении.

Благодаря современным технологиям, эта выставка обещает настоящее путешествие во времени. Проект максимально наглядно рассказывает историю древнего края, который всегда был русским, что бы ни говорили на этот счет в Киеве.

«Украинская неонацистская пропаганда в буквальном смысле втоптала в грязь даже само слово „Азов“, обозначив им преступную группу головорезов. Но неонацистский батальон „Азов“* был большей частью разгромлен, а Азовское море вновь стало внутренним морем России», — рассказал директор СВР РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Также посетителям расскажут о многовековых усилиях России по защите южных рубежей. Выставка проработает до конца июня.

* — запрещенное в РФ украинское националистическое формирование, признано террористической организацией.